К двенадцати странам Европейского Союза, которые не стали закрывать границы для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС, добавилось еще два государства. Открытыми для граждан Украины останутся Греция и Латвия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттере.

"Латвия остается открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Продолжают действовать те же условия въезда, что и раньше", - написал Кулеба.

Кроме этого, в список открытых для украинцев стран вошла курортная Греция.

"Еще одна страна ЕС, Греция, осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать в нее при тех же условиях, что и раньше", - отметил министр иностранных дел.

Теперь полный список стран ЕС, которые не будут закрывать границы для украинцев, выглядит так:

Франция; Ирландия; Швеция; Австрия; Дания; Эстония; Кипр; Нидерланды; Хорватия; Чехия; Бельгия; Словакия; Латвия; Греция.

Напомним, Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз 9 ноября.

Ранее "Страна" на примере Турции показывала, что может измениться для украинцев после исключения из "зеленого списка".

Также мы сообщали, какие страны ЕС все еще открыты для украинцев и как туда въехать.