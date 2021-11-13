К списку стран ЕС, границы которых остались открытыми для украинцев, присоединились Латвия и Греция. Фото: kidpassage.com

К двенадцати странам Европейского Союза, которые не стали закрывать границы для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС, добавилось еще два государства. Открытыми для граждан Украины останутся Греция и Латвия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттере. 

"Латвия остается открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Продолжают действовать те же условия въезда, что и раньше", - написал Кулеба.

Кроме этого, в список открытых для украинцев стран вошла курортная Греция. 

"Еще одна страна ЕС, Греция, осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать в нее при тех же условиях, что и раньше", - отметил министр иностранных дел. 

Теперь полный список стран ЕС, которые не будут закрывать границы для украинцев, выглядит так:

  1. Франция;
  2. Ирландия;
  3. Швеция;
  4. Австрия;
  5. Дания;
  6. Эстония;
  7. Кипр;
  8. Нидерланды;
  9. Хорватия;
  10. Чехия;
  11. Бельгия;
  12. Словакия;
  13. Латвия;
  14. Греция.

Кулеба - о странах, которые не закроются для украинцев. Скриншот твита

Кулеба - о странах, которые не закроются для украинцев. Скриншот твита

Напомним, Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз 9 ноября.

Ранее "Страна" на примере Турции показывала, что может измениться для украинцев после исключения из "зеленого списка".

Также мы сообщали, какие страны ЕС все еще открыты для украинцев и как туда въехать.

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