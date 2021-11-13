Греция и Латвия останутся открытыми для украинцев, несмотря на исключение Украины из "зеленого" списка ЕС
К двенадцати странам Европейского Союза, которые не стали закрывать границы для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС, добавилось еще два государства. Открытыми для граждан Украины останутся Греция и Латвия.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттере.
"Латвия остается открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Продолжают действовать те же условия въезда, что и раньше", - написал Кулеба.
Кроме этого, в список открытых для украинцев стран вошла курортная Греция.
"Еще одна страна ЕС, Греция, осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать в нее при тех же условиях, что и раньше", - отметил министр иностранных дел.
Теперь полный список стран ЕС, которые не будут закрывать границы для украинцев, выглядит так:
- Франция;
- Ирландия;
- Швеция;
- Австрия;
- Дания;
- Эстония;
- Кипр;
- Нидерланды;
- Хорватия;
- Чехия;
- Бельгия;
- Словакия;
- Латвия;
- Греция.
Напомним, Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз 9 ноября.
Ранее "Страна" на примере Турции показывала, что может измениться для украинцев после исключения из "зеленого списка".
Также мы сообщали, какие страны ЕС все еще открыты для украинцев и как туда въехать.