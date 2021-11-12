12 стран Европейского Союза не стали закрывать границы для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС. Отметим, еще днем ранее в этом списке было десять государств. К ним присоединилась Бельгия, которая ранее решила не пускать граждан нашей страны, и Словакия.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

"На сегодня уже более трети стран Европейского Союза сохранила возможности для путешествий украинцев. Таким образом, мы избегаем ситуации тотального локдауна с которой столкнулись в прошлом году", - сказал он.

Кулеба также перечислил полный список стран ЕС, которые не будут закрывать границы для украинцев:

Франция; Ирландия; Швеция; Австрия; Дания; Эстония; Кипр; Нидерланды; Хорватия; Чехия; Бельгия; Словакия.

Кулеба о странах, которые сохранили возможность путешествий для граждан Украины - с 10:36

Напомним, Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз 9 ноября.

При этом, еще до этого, Кулеба заявлял, что исключение Украины из списка не означает тотального закрытия границ для украинцев. По его словам, это рекомендация, а финальное решение будет принимать каждая отдельная страна.