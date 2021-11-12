12 стран ЕС оставили границы для украинцев открытыми, несмотря на исключение Украины из "зеленого" списка
12 стран Европейского Союза не стали закрывать границы для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС. Отметим, еще днем ранее в этом списке было десять государств. К ним присоединилась Бельгия, которая ранее решила не пускать граждан нашей страны, и Словакия.
Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.
"На сегодня уже более трети стран Европейского Союза сохранила возможности для путешествий украинцев. Таким образом, мы избегаем ситуации тотального локдауна с которой столкнулись в прошлом году", - сказал он.
Кулеба также перечислил полный список стран ЕС, которые не будут закрывать границы для украинцев:
- Франция;
- Ирландия;
- Швеция;
- Австрия;
- Дания;
- Эстония;
- Кипр;
- Нидерланды;
- Хорватия;
- Чехия;
- Бельгия;
- Словакия.
Кулеба о странах, которые сохранили возможность путешествий для граждан Украины - с 10:36
Напомним, Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз 9 ноября.
При этом, еще до этого, Кулеба заявлял, что исключение Украины из списка не означает тотального закрытия границ для украинцев. По его словам, это рекомендация, а финальное решение будет принимать каждая отдельная страна.