Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям может потребоваться четвертая прививка от Covid-19.

Об этом сообщает "CNBC".

По словам главы Pfizer, предварительные исследования показали, что новый вариант "Омикрон" может подорвать защитные антитела, вырабатываемые вакциной, разработанной компанией с помощью BioNTech.

Альберт Бурла добавил, что предварительное исследование, проведенное компанией, было основано на синтетической копии варианта вируса, созданной в лаборатории, и требуется больше данных из окружающей реальной среды.

По словам генерального директора Pfizer, эти реальные результаты будут более точными и ожидаются в ближайшие две недели.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения (Дурбан, ЮАР) пришли к выводу, что вакцина Pfizer обеспечивает меньший иммунитет к новому варианту "Омикрон", чем к другим штаммам коронавируса. Однако третья доза препарата может помочь остановить сильно мутировавший штамм.

Также мы писали, что врачи обнаружили симптом, характерный для детей, зараженных новым штаммом коронавируса "Омикрон". У них, в отличие от взрослых, может появиться необычная сыпь.