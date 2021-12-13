В Украине с начала наступающего 2022 года обещают запустить бустерную вакцинацию. Это третья доза прививки от коронавируса, которую вводят для усиления действия первых двух.

Связано это с постоянными мутациями ковида, которые каждый раз все сильнее приспосабливаются к имеющимся вакцинам. Бустер помогает поддержать уровень антител, которые со временем падают.

В некоторых станах Европы и Америки такие прививки ограниченным списком вакцин делают уже с октября. Речь идет о Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. А вот такими вакцинами, как CoronaVac и AstraZeneca бустер пока нигде не делают.

В Украине бустерные прививки обещают запустить не раньше января-февраля. Разбирались, что показал опыт других стран и как это будет у нас.

Что такое бустерная доза и чем она отличается от третьей

Бустерная доза вакцинации - это дополнительная доза вакцины для усиления защиты от заболевания. Поскольку со временем эффективность вакцинации от коронавируса может снижаться.

В то время как существует еще понятие "третьей дозы" (которую иногда путают с бустерной). Она считается дополнительной для людей с недостаточно сильным иммунным ответом на первые две дозы вакцины. Третья доза в Украине уже показана отдельным категориям людей с ослабленной иммунной системой.

Есть и другие различия: бустерную дозу могут получить лица в возрасте от 18 лет и старше. Третья доза может быть применена для лиц в возрасте 12 лет и старше, которые получили две дозы вакцины и имеют иммунную недостаточность. Например, ВИЧ.

Бустерная доза производится либо вакциной того же производителя, что и начальная, либо иного производителя. Третья доза вводится тем же типом вакцины, что и первые дозы.

В случае первой вакцинации Pfizer или Moderna, бустерная прививка вводится не ранее чем через полгода после полной вакцинации. После Johnson & Johnson - не ранее чем через два месяца.

Третья доза, в отличие от бустерной, вводится по меньшей мере через 28 дней после второй дозы.

Побочные эффекты от бустерной вакцинации могут быть такими же, как и при первой-второй дозах - боль в руке, головная боль, усталость и жар.

При этом пройти ревакцинацию можно одновременно с другими прививками, включая прививку от гриппа.

Где и как уже вводят бустерную дозу и что там со статистикой

С октября бустерные дозы предлагают в пунктах вакцинации по всей Эстонии. В первую очередь людям старше 65 лет, соцработникам, а также медикам и учителям. То есть людям из группы риска, которые были первыми в очередь, когда в страну завезли первые партии вакцины от Covid-19. Независимо от того, какая вакцина вводилась ранее, в Эстонии качестве бустерной дозы используют вакцину Pfizer.

По сравнению с 14 октября, когда в Эстонии разрешили бустерные дозы, ежедневная заболеваемость сейчас уменьшилась в три раза - 317 случаев 13 декабря против 1056 - 14 октябре. Пик заболеваемости в последние три месяца в Эстонии выпал на начало ноября, когда регистрировали 2000-2300 новых случаев коронавируса ежедневно. А вот данные по смертности не изменились: 3-6 ежедневно, что в середине октября, что в декабре.

Бустерную прививку также одобрили в США. Речь идет о препаратах Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Причем можно использовать любой из них, не зависимо от того, каким из них был первоначально привит пациент. Американские медики посчитали, что польза от этого выше известных рисков.

Разница только в том, что разным группам лиц рекомендованы разные препараты. Ревакцинацию "Модерной" и "Пфайзером" разрешили людям от 65 лет либо лицам моложе, если они подвержены значительному риску тяжелого течения ковида. Также бустерную дозу разрешили колоть тем, для кого сохраняется высокий риск заражения.

Бустерную прививку от Johnson & Johnson в США разрешили делать лицам от 18 лет и старше.

Ощутимого улучшения по статистике пока нет. В конце ноября, когда одобрили бустер, и в середине декабря регистрируют по 90-140 тысяч новых случаев ежедневно. То же самое и по смертности: в разные дни продолжают регистрировать примерно 1300-2200 смертей без устойчивой тенденции к спаду.

В октябре в Израиле аннулировали "зеленые паспорта" после полной вакцинации двумя дозами, если она была сделана более полугода назад. Теперь документ выдают только после еще одной бустерной дозы.

Израиль стал первой страной, где в начале октября ввели бустерные дозы. Статистика показывает, что данные по коронавирусу стали более оптимистичными. Вместо 1400-2800 ежедневных случаев в начале октября, в середине декабря фиксируют 300-600, то есть почти в пять раз меньше. Улучшилась картина и по смертям. В октябре регистрировали от 7 до 60 летальных случаев ежедневно. В декабре - до пяти, а в отдельные дни и ноль случаев.

В Германии с ноября дополнительную прививку от коронавируса разрешили делать всем жителям старше 18 лет. Для бустерных прививок рекомендовали использовать мРНК-вакцины, то есть Moderna и Pfizer.

Бустерные прививки в Германии ввели чуть менее месяца назад. За это время особой разницы в количество новых случаев нет: от 40 до 80 тысяч ежедневно. Смертей даже стало больше. В середине ноября было в среднем 300 случаев ежедневно, а на прошлой неделе фиксировали 400-900 смертей от ковид.

Бустерные прививки в ноябре одобрили в Канаде и Бразилии - лицам от 18 лет "Пфайзером". В целом в декабре ситуация с коронавирусом в этих странах улучшилась по сравнению с октябрем.

В Италии предлагают сделать бустерный укол Pfizer или Moderna тем, ко прививался не одобренными ЕМА препаратами (в их числе Короновак, Спутник), чтобы затем выдать ковид-сертификат ЕС.

После того, как страны начали разрешать бустерные дозы, заговорили об изменениях с ковид-сертификатами. В Европе, например, хотят ограничить действие ковид-сертификатов 9 месяцами, после чего нужно будет делать бустер. Это уже предложили в Еврокомиссии.

Теперь вопрос рассмотрит Совет ЕС и, как ожидается, рекомендует членам Евросоюза ввести новые правила с 10 января 2022 года. Окончательное решение будут принимать в каждой стране.

Когда начнут колоть бустер в Украине?

Бустерную дозу вакцинации власти Украины планируют запустить с января-февраля. Об этом еще в конце ноября сообщал глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Мы полностью готовы. Вакцин в Украине достаточно. Министерство здравоохранения подписало контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и при необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами", - заявлял министр.

Правда, непонятно, почему тогда уже сейчас не начать колоть бустер тем украинцам, кто давно привит (жителей страны начали вакцинировать еще с прошлой весны.)

Но в Украине будут ждать, пока не привьются те, кто пока вообще еще не вакцинировался.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", - пообещал Ляшко.

На вопросы журналистов, почему прямо сейчас не дать возможность тем, кто хочет, привиться третье дозой, министр толком не ответил. Он предложил им заняться переубеждением тех, кто еще не привит - а это по состоянию на конец ноября еще более 10 миллионов человек.

Впрочем, неясно, какая между этими явлениями связь. Но, видимо, вакцин и правда может не хватить, если сейчас запустить бустерные дозы. Или же просто экономят бюджетные средства.

Кстати, вопрос - запустят ли бустерную вакцинацию в обещанные Ляшко сроки.

Глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий 9 декабря заявил, что Минздрав планирует начать колоть население по третьему кругу в середине января.

"Уже по 25 млн доз у нас законтрактовано. Это контракты как раз под бустерные дозы. У нас Минздрав рассматривает вопросы бустерной дозы где-то с середины января", - заявил Радуцкий в эфире "Суспильного".

Но успеют ли до этого момента выйти на показатели, очерченные выше министром Ляшко?

Первой дозой в Украине вакцинировано 14 миллионов человек. Второй - 12,5 миллионов. Взрослого населения в стране, подлежащего вакцинации - чуть больше 30 миллионов (данные реестра избирателей минус жители неподконтрольных территорий).

Это значит, что только 40% взрослого населения получили полный курс вакцинации и 47% - первую дозу. Напомним, Ляшко выше говорил о 50% охвате двумя дозами и 60% - одной. Хотя еще раньше от властей звучали планы вообще вакцинировать до конца года 70% взрослого населения.

Чтобы до Нового года выйти до 50% полной вакцинации, властям нужно будет привить 2-3 миллиона человек. Если же взглянуть на темпы декабря, то за первые две недели двумя дозами укололи порядка полутора миллионов людей. И если эта динамика сохранится, то до конца года на запланированные показатели выйти не получится.

Но к середине января - скорее всего да. Видимо, поэтому Радуцкий и назвал этот срок в качестве начала бустерной вакцинации.

Многое также зависит от решения Евросоюза - ограничивать ли до 9 месяцев ковид-сертификаты, заменяя остаток годичного срока бустерной дозой. Ранее Ляшко предполагал, что если Европарламент проголосует за такое решение, то его, скорее всего, повторят и в Украине.

То есть не исключено, что вместе с введением третьей бустерной дозы вакцины в Украине сократят срок действия основного сертификата. А значит, все придется ревакцинироваться на три месяца раньше.