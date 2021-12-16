Ученые из Гонконгского университета провели исследование, в ходе которого изучалась эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и Coronavac против нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет Medical Press.

В ходе исследования ученые протестировали два варианта штамма "Омикрон", которые есть в Гонконге, - из Южной Африки и Нигерии. Они изучали данные в двух группах, каждая из которых состояла из 25 человек.

В группе, получавшей две прививки Pfizer-BioNTech, только пять человек смогли противостоять вирусу. Эффективность вакцины была оценена в 20-24%, что значительно ниже по сравнению с классическим вариантом коронавируса.

В группе, вакцинированной Coronavac, ни один реципиент не выработал антитела в количестве, достаточном для нейтрализации "Омикрона". Ученые пришли к выводу, что вакцинация этими препаратами не поможет в противостоянии новому штамму.

При этом в компании Sinovac, которая производит вакцину Coronavac, заявили, что около 94 процентов людей, получивших третью дозу, имели определяемые уровни антител.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Moderna допускают одновременное заражение "Омикроном" и "Дельтой" и их мутацию в более опасный штамм вируса.

Также мы сообщали, что две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer, по данным ученых, не защищают от "Омикрона".