Ученые выяснили, эффективна ли вакцина Coronavac против штамма коронавируса "Омикрон"
Ученые из Гонконгского университета провели исследование, в ходе которого изучалась эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и Coronavac против нового штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом пишет Medical Press.
В ходе исследования ученые протестировали два варианта штамма "Омикрон", которые есть в Гонконге, - из Южной Африки и Нигерии. Они изучали данные в двух группах, каждая из которых состояла из 25 человек.
В группе, получавшей две прививки Pfizer-BioNTech, только пять человек смогли противостоять вирусу. Эффективность вакцины была оценена в 20-24%, что значительно ниже по сравнению с классическим вариантом коронавируса.
В группе, вакцинированной Coronavac, ни один реципиент не выработал антитела в количестве, достаточном для нейтрализации "Омикрона". Ученые пришли к выводу, что вакцинация этими препаратами не поможет в противостоянии новому штамму.
При этом в компании Sinovac, которая производит вакцину Coronavac, заявили, что около 94 процентов людей, получивших третью дозу, имели определяемые уровни антител.
Напомним, "Страна" писала о том, что в Moderna допускают одновременное заражение "Омикроном" и "Дельтой" и их мутацию в более опасный штамм вируса.
Также мы сообщали, что две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer, по данным ученых, не защищают от "Омикрона".