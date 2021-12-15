В фармкомпании Moderna предупреждают о рисках одновременного заражения штаммами коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Это может привести к мутации вируса и появлению еще более опасной его разновидности.

Об этом заявил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон, выступая в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании, пишет Daily Mail.

"Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем", - сообщил Бертон.

Если они также заразят одну и ту же клетку, они могут поменять местами ДНК и объединиться, чтобы создать новую версию вируса. Большое количество заражений штаммами "Омикрон" и "Дельта", по его словам, делают это более вероятным. В случае рекомбинации может возникнуть еще более опасный вариант коронавируса.

"В ближайшие месяцы эти два вируса (штаммы "Омикрон" и "Дельта" - Ред.) будут сосуществовать, и "Омикрон" начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "Дельтой", это может привести к ситуациям, когда люди будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения", - заявил Пол Бертон.

При этом он сказал, что "Омикрон", по его мнению, является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса.

Напомним, штамм "Омикрон" ждут в Украине уже на этой неделе. Пока что случаев заражений этим вариантом коронавируса у нас в стране выявлено не было.

Также мы писали о том, что по данным ВОЗ, "Омикрон" снижает эффективность вакцин от коронавируса, но менее опасен, чем "Дельта".