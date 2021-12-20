В декабре в украинских школах и детских садиках проходит множество праздничных мероприятий. Для того, чтоб избежать риск заражения коронавирусом во время детских праздников, нужно соблюдать ряд противоэпидемических мер.

О мерах безопасности во время пандемии коронавируса пресс-служба Минздрава напомнила на своей странице в Facebook.

Указано, что нужно проводить отдельный праздник для каждого класса или группы. То есть, во время школьного празднования мероприятие могут посетить только ученики одного класса. Участие школьников из других классов в празднике запрещено. Или во время праздника в садике - он проводится для отдельной группы.

Кроме того, не стоит допускать присутствие зрителей. Обычно на детские новогодние мероприятия приходят родители, но в условиях пандемии коронавируса это может создать дополнительные риски.

"Принять участие в празднике могут только работники учреждения образования. Приглашать аниматоров, актеров и других людей, которые развлекали бы детей и участвовали в празднике, не допускается. То есть организовать, провести мероприятие и принять участие могут только работники учебного заведения", - сказано в сообщении.

Если же у ребенка есть какие-либо симптомы острого респираторного заболевания, лучше оставить его дома. если малыш расстроится, что пропустил праздник, то можно устроить мини-торжество дома.

Напомним, ученые США нашли людей с супериммунитетом к коронавирусу.

Также сообщалось, что первый украинец, заразившийся сейчас "Омикроном", уже болел коронавирусом в этом году.