Пациенты в Южно-Африканской Республике (ЮАР), зараженные новым штаммом "Омикрон", жалуются на новый симптом COVID-19 - ночную потливость.

Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на исследования медиков.

По данным врачей, новый симптом проявляется исключительно в ночное время, причем даже в том случае, если в помещении, в котором человек спит, прохладно.

Кроме того, пациенты сообщают о таких симптомах Омикрон-штамма как насморк, головная боль, утомляемость, боль и ломота в теле.

Врачи ЮАР добавили, что у вакцинированных людей заболевание при заражении "Омикроном" протекает в более легкой форме.

Ранее "Страна" сообщала, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине обнаружили штамм "Омикрон" у пациента, который ранее вернулся из ОАЭ. Он также добавил, что в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное расследование по поиску контактных лиц.

Также мы писали, что на фоне распространения в мире "Омикрона" в Украине усиливают карантинные меры. Теперь украинцы, которые находились в странах, где выявили новый штамм, должны будут пройти самоизоляцию.