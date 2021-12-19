Американские ученые выявили супериммунитет к коронавирусу у людей, которые прошли полный курс вакцинации, но потом инфицировались коронавирусом (так называемое прорывное инфицирование).

Об этом сообщает издание JAMA со ссылкой на исследование ученых с кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии, а также отделения инфекционных болезней Орегонского университета здравоохранения и науки (США).

По данным исследователей, так называемая прорывная инфекция - когда заражается привитый человек - впоследствии обеспечивает "супериммунитет" к COVID-19.

Среди ограничений своего исследования ученые отметили небольшое число участников и образцов, а также разницу во времени с момента первой вакцинации до сбора плазмы крови между первой и второй группами.

"Мы не рассмотрели конкретно омикрон-штамм, но, основываясь на результатах, можно ожидать, что прорывная инфекция, вызванная этим вариантом, будет вызывать сильную реакцию иммунной среди привитых. Главное - пройти вакцинацию, у вас должен быть фундамент защиты", - подытожили авторы работы.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ подсчитали, что "омикрон" распроcтранился уже в 89 странах мира.

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