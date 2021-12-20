За прошедшую неделю в Украине вакцинировали только 784 тысяч человек и это стало антирекордом по количеству прививок. Одной из причин снижения темпов вакцинации могло стать решение некоторых украинцев отложить прививку из-за опасения продолжительных побочных эффектов перед праздниками.

Об этом рассказал глава комитета Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий в Facebook.

В ноябре темпы вакцинации в Украине достигли 1,6 млн прививок в неделю и более 300 тыс. в сутки. При этом на прошедшей неделе было сделано только 784 тыс. прививок, а за воскресенье - всего 36 тысяч. Для такого снижения количества прививок есть несколько факторов.

"Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период после праздников. Миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель "придется поболеть", удивительно очень устойчив. Хотя абсолютное большинство людей, не только молодых, но и преклонных лет, практически не имеют заметных побочных эффектов после прививки", - написал Радуцкий.

При этом в остальном мире наоборот - наращивают темпы вакцинации, чтобы обезопасить людей от нового штамма коронавируса "Омикрон", который очень быстро распространяется.

"В Украине пока вакцинировано менее 50% взрослого населения. Особенно низкие показатели в группе риска 60+: среди пожилых людей вакцинировано одной дозой всего 37%, двумя – 33%. Падение темпов вакцинации влечет за собой негативные последствия для всех – ведь, сохраняя высокую динамику ноября, мы бы скорее вышли на показатели, необходимые для начала прививки третьей, "бустерной", дозой", - написал глава комитета ВР.





Напомним, в Минздраве дали пять рекомендаций, как не подхватить штамм коронавируса "Омикрон".

Также сообщалось, что в Украине четвертый день подряд снижается заболеваемость ковидом. В воскресенье заразились 2 536 человек.