В Украине снижается заболеваемость ковидом. За прошлые сутки коронавирус выявили у 2 536 человек. Таким образом, спад числа новых случаев болезни фиксируют четвертый день подряд.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook.

Среди новых пациентов 250 детей и 26 медиков. 1 241 человек за день попал с Covid-19 в больницу. За прошлые 24 часа от коронавируса умерли 157 человек, 6 690 выздоровели. Кроме того, вчера 36 027 украинцев сделали прививку от ковида.

За се время пандемии в Украине заболели ковидом 3 610 687 человек. Из них 3 338 555 выздоровели, 93 262 - умерли.

"С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 373 349 прививок", - сообщили в Минздраве.

Напомним, в Украине зафиксировали первый случай заражения штаммом "Омикрон".

Мы также писали о том, что первый украинец, заразившийся сейчас "Омикроном", уже болел коронавирусом в этом году.

Кроме того, мы сообщали, что главный инфекционист США считает, что болезнь при новом штамме "Омикрон" протекает легче только у жителей ЮАР.

"Страна" подробно разбиралась, чем опасен новый штамм коронавируса, который появился в Украине.