Подобные антителам белки из иммунной системы акул могут предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусом, его штаммами и родственными вирусами.

Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых.

Так, ученые из Висконсинского университета в Мадисоне опубликовали результаты исследования, в ходе которого изучили антителоподобные белки (VNAR), которые содержатся в иммунной системе акул.

"Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в те укромные места, в которые не могут проникнуть человеческие антитела. Они могут принимать уникальные геометрические формы. Это позволяет им распознавать структуры, которые наши человеческие антитела распознать не могут", — рассказал участник исследования Аарон ЛеБо.

Эти белки еще не испытаны на людях и не будут доступны для лечения людей в ближайшее время, однако они помогут подготовиться к будущим вспышкам коронавируса. В таком случае будет использоваться микс из нескольких видов VNAR акул, чтобы добиться максимальной эффективности от разнообразных мутаций вирусов.

Исследователи добавили, что новый вид лекарств будет дешевле и проще в производстве, чем человеческие антитела. Более того, лекарства на основе белков акул будут особенно полезны для людей с ослабленной иммунной системой, организм которых не реагирует на вакцинацию.

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