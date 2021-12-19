Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов прокомментировал теорию об искусственном происхождении штамма коронавируса "омикрон". Он заявил, что вирусы сложно культивировать.

Об этом он рассказал в эфире программы "Своя правда" на телеканале НТВ.

По мнению Александра Горелова, теория искусственного происхождения вируса - "это тот магнит, к которому постоянно возвращается человеческая мысль, когда появляется новый вариант".

Кроме того, вирусолог добавил, что сегодня современными методами, которыми обладает наука, невозможно ни доказать, ни опровергнуть эту версию.

Профессор Горелов также заявил, что если бы кто-то поставил цель воздействовать на людей, то использовал бы бактерии, так как с ними проще работать, в отличие от вирусов, которые, по его словам, сложно культивировать и поддерживать.

"На самом деле если синтетические бактерии с заданными свойствами были и существуют, то вирусы — абсолютно иные существа", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что российские ученые считают, что коронавирус ускоряет старение и сокращает продолжительность жизни. COVID-19 снижает продолжительность жизни в зависимости от степени повреждения сосудов.

Кроме того, мы писали, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже зафиксировали в 89 странах мира, среди них есть Украина.