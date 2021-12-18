В Украине появился штамм коронавируса "Омикрон". Его выявили у вернувшегося из Арабских Эмиратов украинца. Теперь врачи проверяют, с кем он контактировал, а сам зараженный под наблюдением врачей.

"Омикрон" уже зафиксировали в соседних Польше, Румынии, Венгрии. Всего - в 77 станах. На фоне этого Италия закрыла свои границы даже для привитых туристов, Австрия начала пускать только после трех уколов, а не двух, а в Европе приступили к вакцинации детей.

Исследователи с осторожностью называют "Омикрон" более легким, чем "Дельта", но в один голос называют его более заразным. И главное - против него малоэффективны две дозы существующих вакцин.

Проанализировали, что известно об "Омикроне" на сегодняшний день, какие опасения он вызывает у медиков и как с новым штаммом планируют бороться в Украине.

Симптомы Омикрона

Медики называют такие известные на сегодня симптомы Омикрона:

повышение температуры

учащенный пульс

упадок сил

боль в мышцах

заложенный нос

диарея

При этом у пациентов сохраняется обоняние, в отличие от заражения другими штаммами Covid-19.

Это симптомы, которые собраны врачами, которые уже столкнулись с "Омикроном" в разных странах мира, и главное - в Британии, где штамм уже стал доминирующим.

Насколько Омикрон опасен

Последние исследования показывают, что "Омикрон" заразнее "Дельты" и развивается в организме быстрее. Кроме того у него довольно высокий риск повторного заражения.

Скорость распространения. В докладе канадской организации Public Health Ontario говорится, что один заболевший "Омикроном" заражает коронавирусом в 7,7 раз больше людей, чем пациент с "Дельтой".

Правда, считать эти цифры окончательными нельзя - у других исследователей они не столь угрожающие. В Оксфордском университете, например, считают, что новый штамм в 2-3 раза заразнее предыдущих.

По прогнозу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), такими темпами вариант Covid-19 Omicron станет доминирующим в Европе к началу 2022 года и приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей.

Скорость размножения в организме. Исследователи Гонконгского университета выяснили, что спустя 24 часа после заражения штамм "Омикрон" размножался в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем "Дельта" или другие виды коронавируса.

Риск повторного заражения. В исследовании Имперского колледжа Лондона говорится, что риск повторного заражения "Омикроном" в 5,4 раза выше, чем "Дельтой". Если в случае с "Дельтой" говорили, что у переболевшего сохраняется 85%-ная защита от повторного заражения в течение шести месяцев, то у "Омикрона" можно говорить лишь о 19%-ной защите от повторного заражения после болезни.

Риск симбиоза с "Дельтой". В фармкомпании Moderna допускают, что можно одновременно заразиться двумя штаммами - "Омикроном" и "Дельтой". В этом случае есть риск возникновения мутации, которая может привести к появлению еще более опасного штамма коронавируса.

Впрочем, к предсказаниям компаний, который занимаются продажей вакцин, следует относиться с осторожностью.

Тяжесть протекания болезни. Что касается тяжести этого штамма, тут мнения расходятся. В университете Гонконга считают, что хоть "Омикрон" хоть и очень заразный вирус, но менее болезнетворный, с менее тяжелой картиной протекания. А вот в Имперском колледже Лондона не нашли доказательств того, что "Омикрон" проходит легче "Дельты".

При этом в мире через месяц после обнаружения нового штамма зафиксировали только одну смерть от него - в Британии. Тогда как "Дельта" давала куда более обильный "урожай" погибших.

Защищают ли вакцины от нового штамма

Ученые Гонконгского университета, изучив количество антител, дали такую эффективность вакцин против "Омикрона", после проведения исследований:

Pfizer показал эффективность 20-24% против "Омикрона" (эффективность против первоначального "уханьского вируса" 95%).

Coronavac не защитил от заражения новым штаммом. Однако есть предположения, что эффективность повысится, если сделать третью прививку.

Ученые Оксфордского университета выяснили, что для полной защиты от "Омикрона" двух доз вакцин AstraZeneca или Pfizer недостаточно.

По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона" (правда, в России это опровергают и официально заявляют, что их вакцина даже в нынешнем виде эффективна против нового штамма).

Какие меры примут в Украине

В конце ноября Минздрав обязал украинцев, находившихся в странах, где был обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", пройти 14-дневную самоизоляцию по возвращению в Украину.

Правда, тогда назывался только перечень из десятка африканских стран, но с тех пор "Омикрон" выявили уже в 77 странах. В том числе соседних Польше, Венгрии, Румынии.

В СНБО прогнозируют новую волну коронавируса, но не раньше февраля. О ужесточении каких-то мер из-за "Омикрона", как это сделала Италия, запретившая туристические поездки, украинские власти пока не сообщают.

Но наиболее прогнозируемой реакцией на "Омикрон" может стать ускорение введения бустерных - третьих - доз вакцины. Их и так собирались вводить в январе. А также ускорение мер обязательной вакцинации, которое и так происходит.

Также власти анонсировали, что будут менять базовое постановление Кабмина №1236 под "Омикрон". Но как именно - пока непонятно.

Многое здесь будет зависеть от скорости распространения нового штамма и тяжести его течения. Пока нет убедительных данных о том, что он дает тяжелые последствия и повышенную смертность. На другой чаше весов - очень высокая заразность. Именно этот фактор беспокоит сегодня все страны мира, которые пытаются превентивно защищаться.