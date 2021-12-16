Турпоездки в ковидные времена становятся все непредсказуемее.

После внезапного закрытия въезда в Италию с 16 декабря даже для привитых украинцев у многих сгорели билеты, а отели отказываются возвращать деньги за уже оплаченную бронь.

А поскольку в Италию многие собирались не только на зимние праздники, но и в гости к родственникам (в Италии трудятся сотни тысяч наших заробитчан), на деньги "попало" немало украинцев.

Границы закрывают до 31 января 2022 года (и не исключено, что запрет на въезд могут продлить).

"Наши Римские каникулы - все. Пробую смотреть на ситуацию с другой стороны, но никак не выходит. Мне кажется, что только со мной могло произойти так, что мы не можем уже в третий (!) раз вылететь вдвоем в отпуск через локдауны/новые правила и то, что Украину вносят в перечень стран Е. Билеты невозможно вернуть и скажу больше – отель пока также не хочет возвращать средства. Дважды мы "слетали" в Копенгаген и вот теперь в Рим. Ох, мое сердце. Даже не знаю, что мне может поднять настроение", - пожаловалась у себя на странице в Instagram киевская пиарщица Юлия Янчар.

"Я думала, такое только у меня. И отель возле Треви, и Папские термы в Витербо. Единственное, отели сразу успели отменить", - пишет ей в комментариях киевлянка Марьяна Гордийчук.

"У нас та же ситуация, должны были с мужем сегодня лететь в Рим. Вещи уже были собраны", - жалуется Ольга Король.

Часть ищет "обходные" пути, как попасть в Италию. Некоторые собираются ехать автобусом.

"Семьей хотели встретить новый год в Венеции. Все билеты куплены туда и обратно. За номер в отеле также заплачено. Нет вообще никаких вариантов? Возможно, транзитом через Германию скажем. Или просто уже махнуть рукой на потраченные деньги?" - негодует киевлянин Андрей Ткаченко.



"Нет, не махнуть рукой. Еженедельно из Украины уезжают бусы, иногда даже комфортабельные автобусы. Договоритесь с перевозчиками. Это совсем не сложно", - советует Мария Солоненко.

"Ко мне на Новый год племянница едет из Польши, у нее польская виза на год. На самолёт билет из Польши в Италию 7 евро и обратно 20, смешные цены. А так можно ведь приехать и не самолетом (контроля между странами ЕС нет). Например, договориться с бусовиками, которые едут через Польшу", - делится с нами живущая в Неаполе Алина Лагун.

Кстати, детей и родителей заробитчан (но только тех, у которых есть гражданство Италии) обещают пускать - для этого нужно свидетельство о рождении с апостилем и приглашением, а вот другим родственникам въезд закрыт (во всяком случае самолетом).



Подвела туристов перед праздниками не только Италия.

"У нас была такая же ситуация недавно, за три дня до отлета закрывают въезд в Португалию. Билеты, жилье - все пропадает. Более того, у нас еще был внутренний перелет в стране. И бронирование на острове Мадейра. Очень тяжело мне это далось. Но в связи с тем, что поездка была посвящена важной дате, было принято решение лететь сразу на Мадейру, туда нам въезд не запретили. Мы приобрели новые билеты. Очень дорого нам это все обошлось, но это того стоило. По билетам вроде бы обещали что-то вернуть. По "Букингу" вернули половину", - делится своей историей Светлана Пахолюк.

Звучат предположения, что итальянцы могли "наказать" украинцев из-за поддельных ковид-сертификатов.

"Это нужно было предвидеть. Из-за фальсификации сертификатов. И здесь украинцы снова первые! Правда, по количеству вакцинаций – последние! По количеству смертей – снова первые. И почему-то не удивляюсь, потому что в Украине собрались все, ведущие "вирусологи" мира. Они все "знают"!" - возмущается киевлянка Ксения Зубович.

Другие сетуют на дискриминацию украинцев и закрытие границ "сегодня на завтра" без предупреждения.

"Меня в этой ситуации удивляет и возмущает, что правительство не предупреждает, даже не намекает на то, что въезд будет запрещен. Просто ставят перед фактом. У нас тоже была похожая ситуация, но мой парень из Германии, и он звонил две недели в "Букинг", деньги вернули все. А моим друзьям украинцам вернули всего на 50%. У меня еще тогда закралось мнение, что даже в таких ситуациях проявляется полная дискриминация по отношению к "странам третьего мира", - пишет пользовательница Instagram Елизавета.