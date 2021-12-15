В России глава ЛДПР Владимир Жириновский сделал уже седьмую прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в Telegram.

Автор поста опубликовал видео, на котором запечатлен процесс вакцинации. По его словам, в этот раз ему ввели дозу "КовиВака". До этого Жириновский говорил, что вакцинировался другими российскими препаратами - "Спутником" и "Эпиваком".

Лидер ЛДПР выразил сожаление о том, что "половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться", что существенно затягивает сроки пандемии.

"Значит пандемия будет продолжаться, люди будут дальше заражаться и болеть, а размер города мертвых, к сожалению, будет расти. Сначала он может увеличиться до масштабов Саратова или Тюмени, а потом и перешагнуть в разряд миллионников, как Волгоград, Уфа или Самара. Ну а дальше лучше и не загадывать", - написал Жириновский.

Ранее "Страна" писала о том, что Жириновский сравнил пандемию с гражданской войной. Коронавирус он сравнил с красными, от "которых только беда", а вакцину - с белыми, которые "в обороне, но от них спасение".

Также мы сообщали, что Жириновский призвал россиян чаще ходить в туалет.