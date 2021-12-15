Немецкая полиция обыскала несколько мест в восточной части Саксонии в рамках расследования "заговора антипрививочников". По версии правоохранителей, противники вакцинации от коронавируса планировали организовать убийство премьер-министра этой федеральной земли Михаэля Кречмера и переписывались об этом в одном из Telegram-чатов.

Об этом сообщает The Guardian.

"Немецкая полиция обыскала несколько мест в восточной части Саксонии в рамках расследования того, что, по их словам, было заговором активистов, которые выступают против вакцинации, с целью убийства лидера Михаэля Кречмера", - говорится в сообщении.

Обыски прошли в городе Дрезден были нацелены "на отдельных членов группы в службе обмена сообщениями Telegram", где обсуждались планы убийства в связи с ковид-ограничениями, введенными правительством штата.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Греции министерства образования и юстиции предлагают парламенту отправлять на два года в тюрьму родителей, которые не позволяют своим детям посещать учебные учреждения из-за пандемии, ковид-ограничений и по другим причинам.

Кроме того, мы писали, что в немецком городе Бранденбург неподалеку от Берлина антивакцинатор убил свою жену и троих дочерей. Мужчина расстрелял их из пистолета, а после этого выпустил пулю себе в голову. Причиной такого поступка могло стать то, что на работе у супруги антивакцинатора узнали, что ее сертификат о вакцинации от коронавируса – поддельный.