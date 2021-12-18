Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине обнаружили штамм "Омикрон" у пациента, который ранее вернулся из ОАЭ.

Об этом глава Минздрава сообщил в Facebook.

По словам Ляшко, результаты Центра общественного здоровья Украины, подтверждающие наличие "Омикрона" у пациента, были получены сегодня ночью.

"Заболевший этим штаммом коронавируса вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19 Пациент продолжает находиться на лечении", - написал министр.

Он также добавил, что в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное расследование контактных лиц.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может попасть в нашу страну уже на этой неделе.

Кроме того, на фоне распространения в мире "Омикрона" в Украине усиливают карантинные меры. Теперь украинцы, которые находились в странах, где выявили новый штамм, должны будут пройти самоизоляцию.