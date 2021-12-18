В Украине обнаружили первый потенциальный случай нового штамма коронавируса "Омикрон". В образце женщины, которая вернулась из ОАЭ, обнаружили комбинацию мутаций, характерных для нового штамма COVID-19.

Об этом в Instagram сообщил генетик Александр Коляда со ссылкой на украинского специалиста в лаборатории по генетике коронавируса Владислава Мосейко.

"Среди абсолютного большинства образцов с вариантом "Дельта" (их в Украине сейчас более 97%) в одном образце нам удалось найти вирус с комбинацией мутаций, точно, как есть у дальнего, африканского "Омикрона". Поэтому имеем первый случай пока потенциального "Омикрона" в Украине", — написал специалист.

По словам генетика, речь идет о молодой женщине, которая прибыла из ОАЭ, где, вероятно, она и могла заразиться "Омикроном". Коляда добавил, что больная самоизолировалась, поэтому скорее всего она не успела передать вирус дальше.

"Не думаю, что это первый такой человек, потому что в странах с той же политикой перелетов таких случаев уже сотни", — предположил генетик.

Объясняя, почему этот штамм именно "Омикрон", Коляда уточнил, что в образце есть характерная для этого варианта вируса и некоторых старых штаммов комбинация мутаций, которые снижает их опознание антителами.

"Нет мутации L452R которая является обязательной для "Дельты", и мутаций K417T и W152C, которые есть у "Эпсилона" и других штаммов. То есть обнаружена комбинация мутаций, характерных именно для "Омикрона" и не характерных ни для "Дельты", ни для "Альфы", или еще любых популярных вариантов вируса. Подтвердить оставшиеся десятки мутаций в вирусе тоже можно, но это займет у нас какое-то время, но мне все видится достаточно однозначно", — уточнил он.

Однако, чтобы точно подтвердить этот штамм, которым предположительно является "Омикрон", образец передадут в другие лаборатории.

"Поэтому мы имеем "вирус с мутациями, характерными для варианта Омикрон". Назвать его "Омикроном" в чистом виде пока так быстро нельзя. Но возможность выявить что-то новое, а не уже подтвержденный в соседних странах штамм — очень маленькая. Да и варианты вируса – это всегда стабильная вещь. Фактически мы вариантом называем комбинацию отличных мутаций вируса, и у "Омикрона" их более 50", — резюмировал специалист.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может попасть в нашу страну уже на этой неделе.

Кроме того, на фоне распространения в мире "Омикрона" в Украине усиливают карантинные меры. Теперь украинцы, которые находились в странах, где выявили новый штамм, должны будут пройти самоизоляцию.