В аэропорту туристической столицы Египта Каире у троих людей, прибывших из-за границы, подтвердили заражение штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет газета Shorouk News со ссылкой на спикера Министерства здравоохранения Египта Хусам Абдель Гаффар в субботу, 18 декабря.

По словам чиновника, у двоих инфицированных симптомы заболевания никак не проявляются. Однако, у третьего путешественника есть признаки болезни, но она протекает в легкой форме, без осложнений.

"Они (путешественники) изолированы, приняты все меры предосторожности для исключения каких-либо контактов с заболевшими", - заявил Гаффар.

Ранее мы писали о том, что в Великобритании умер пациент со штаммом коронавируса "Омикрон", который уже обнаружили и в России.

Кроме этого, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может попасть в Украину уже на этой неделе.

В связи с распространением "Омикрона", Украина планирует закрыть въезд из ряда южноафриканских стран, в которых распространена новая мутация.