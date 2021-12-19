Новый штамм коронавируса "Омикрон", первый случай заражения которым зарегистрировали в Украине, обнаружили уже в 89 странах мира.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 18 декабря.

"По состоянию на 16 декабря 2021 года вариант "омикрон" был обнаружен в 89 странах во всех шести регионах ВОЗ", - говорится в документе.

Как отмечается в сообщении ВОЗ, "омикрон" активно охватывает страны с высоким уровнем иммунитета населения, а также имеются свидетельства того, что он распространяется значительно быстрее, чем вариант "дельта" в странах, где зафиксирована передача в общинах. Удвоение числа заразившихся происходит за полтора-три дня.

Информацию о тяжести протекания ВОЗ пока считает ограниченной, поясняя, что необходимо больше данных для того, чтобы понять, как вакцинация и иммунитет действуют на тяжесть заболевания. При этом в Великобритании и ЮАР растет число госпитализаций.

Ранее "Страна" сообщала, что российские ученые считают, что коронавирус ускоряет старение и сокращает продолжительность жизни. COVID-19 снижает продолжительность жизни в зависимости от степени повреждения сосудов.

Также мы писали, что британские ученые утверждают, что одним из симптомов коронавирусного штамма "омикрон" может являться потеря аппетита.