Российские вирусолог Скулачев и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказали, что помимо всего многообразия симптомов и последствий COVID-19 еще провоцирует и ускоренное старение переболевших. По их словам, механизмы старения организма и COVID-19 могут иметь одни и те же составляющие.

Мнения экспертов приводит издание Ura.ru.

"Основная мишень, с точки зрения патогенеза и вреда, который вам наносит коронавирус, это именно сосуды и эндотелии сосудов, то есть тонкий слой клеток, который находится внутри сосудов. И те повреждения, которые происходят при COVID-19, сравнимы с теми, что появляются у нас при старении. В итоге появляется такая концепция, которой и я сторонник, что COVID-19 и старение используют одни и те же механизмы. Это новая вещь, которую мы начинаем исследовать", - сообщил Скулачев.

А Жемчугов добавил, что COVID-19 снижает продолжительность жизни в зависимости от степени повреждения сосудов.

"Коронавирус сокращает продолжительность жизни на какое-то время, а вот на какое - зависит от каждого конкретного человека. Все зависит от изначальной степени износа сосудов и сопутствующих заболеваний. "Дельта" - серьезный вирулентный штамм, сосуды повреждает серьезно, "омикрон" переносится легче и все процессы протекают легче. Ярким примером влияния состояния сосудов, в частности, на состояние волос является седина, быстро возникающая и прогрессирующая в ответ на адреналиновый спазм сосудов при стрессе или при атеросклерозе мелких сосудов питающих волосы", - объяснил он.

Ранее "Страна" сообщала, что почти 60 процентов людей после коронавируса страдают деформацией сердечной мышцы.

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