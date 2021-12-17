В МОЗ показали статистику заболеваемости коронавирусом в Украине за неделю. Новая карта карантинных зон
За неделю с 11 по 17 декабря в Украине выявили 48 087 новых случаев COVID-19. Заболели 4 810 детей и 818 медицинских работников. Госпитализировали 13 849 человек, летальных исходов - 2 298. Выздоровели 148 039 человек.
Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 17 декабря, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины.
В ЦОЗ рассказали, что восемь областей Украины находятся в красной зоне карантинных ограничений. Среди них:
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Киевская область;
- Черниговская область;
- Черкасская область;
- Сумская область;
- Николаевская область;
- Запорожская область.
Остальные регионы страны находятся в желтой зоне карантинных ограничений.
В МОЗ показали статистику коронавируса за неделю. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины
Ранее мы писали, что в МОЗ отчитались, что в Украине привились от коронавируса хотя бы одной дозой 45 процентов взрослого населения.
Также "Страна" сообщала, что глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине больше инфицированных коронавирусом, чем указано в официальной статистике, поскольку в нее попадает менее половины случаев. Так происходит, потому что большинство болеет в легкой форме и не обращается к врачам.