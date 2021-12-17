За неделю с 11 по 17 декабря в Украине выявили 48 087 новых случаев COVID-19. Заболели 4 810 детей и 818 медицинских работников. Госпитализировали 13 849 человек, летальных исходов - 2 298. Выздоровели 148 039 человек.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 17 декабря, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины.

В ЦОЗ рассказали, что восемь областей Украины находятся в красной зоне карантинных ограничений. Среди них:

Волынская область;

Житомирская область;

Киевская область;

Черниговская область;

Черкасская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Запорожская область.

Остальные регионы страны находятся в желтой зоне карантинных ограничений.

В МОЗ показали статистику коронавируса за неделю. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее мы писали, что в МОЗ отчитались, что в Украине привились от коронавируса хотя бы одной дозой 45 процентов взрослого населения.

Также "Страна" сообщала, что глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине больше инфицированных коронавирусом, чем указано в официальной статистике, поскольку в нее попадает менее половины случаев. Так происходит, потому что большинство болеет в легкой форме и не обращается к врачам.