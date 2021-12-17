В Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что теперь участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на свежем воздухе могут только люди, имеющие необходимые документы на Covid. В частности, речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках, выставках и т.д.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Все участники и организаторы массового мероприятия должны иметь хотя бы один из следующих документов:

желтый Covid-сертификат или бумажный сертификат 063-O (действующий 30 дней);

зеленый Covid-сертификат (365 дней);

Международный сертификат о вакцинации (365 дней);

иностранный Covid-сертификат о вакцинации с ВОЗ (365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (72 часа);

справка о выздоровлении от Covid-19 (действующий 105 дней со дня постановки диагноза).

"Любой из этих документов является основанием для участия в массовом мероприятии на открытом воздухе. При этом документ о получении одной дозы вакцины можно использовать только на желтом уровне опасности. На красном уровне разрешение на участие/организацию мероприятия на открытом воздухе только дает документ о прохождении полного курса вакцинации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, согласно постановлению, все участники и организаторы должны правильно пользоваться защитными масками или респираторами — они должны закрывать нос и рот, а территория мероприятия должна быть огорожена.

"Это важно для контроля наличия Covid-документов у участников мероприятия", - добавили в пресс-службе.





Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине больше не планируют вводить тотальный карантин из-за коронавируса, однако масочный режим продлится еще несколько лет.

Кроме того, "Страна" информировала о расширенном списке профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от Covid-19. Обновленный Минздравом перечень вступит в силу через месяц, сообщается на сайте ведомства.