В Украине больше не планируют вводить тотальный карантин из-за коронавируса, однако масочный режим продлится еще несколько лет.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, пишет НВ.

По его словам, локдаунов поможет избежать прививочная кампания.

"Более 40% вакцинированных среди взрослого населения - это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет", - заявил он.

Шмыгаль также добавил, что для заведений, где работники и посетители полностью иммунизированы, ограничений фактически не существует.

В то же время премьер-министр считает, что украинцы будут носить маски не менее двух лет. По его словам, это связано с тем, что есть ограничения, обусловленные мутацией вируса и тем, что вакцина защищает не на 100%.

Напомним, ранее экс-глава Минздрава Скалецкая допустила, что локдауны, масочный режим и дистанционка продлятся 3-4 года.

Также мы писали, что число поддерживающих введение локдауна украинцев снизилось до минимального за полгода уровня.

Вместе с тем, сообщали, что Кабмин продлил адаптивный карантин до марта 2022 года.