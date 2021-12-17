Минздрав расширил список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Обновленный перечень вступит в силу через месяц, сообщается на сайте ведомства.



Согласно документу, в период действия карантина вакцинироваться обязаны:

сотрудники органов местного самоуправления;

работники заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

сотрудники коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться короновирусной болезнью. Между тем 9 из 10 госпитализированных - невакцинированы… Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев", - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц после его опубликования, то есть 17 января.

В случае, если сотрудник учреждения из указанного списка не сделает прививку против COVID-19 в течение этого периода, он будет отстранен от работы без сохранения заработной платы. Если у работника есть абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава от 16 сентября 2011 № 595, то он не будет подлежать обязательной вакцинации.

Ранее "Страна" писала о том, что дополнительную дозу вакцины от Covid-19 получили первые 14 украинцев.

Также мы сообщали, что в ООН заявили, что пандемию коронавируса не удастся победить одними лишь вакцинами.