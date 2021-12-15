Украинцам, которые получили третью прививку от коронавируса, не будут выдавать новые ковид-сертификаты. Действующим документом останется зеленый сертификат о получении полного курса вакцинации.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в ходе брифинга в среду, 15 декабря.

По ее словам, срок действия сертификата также не изменится, он будет действителен в течение года с даты второй дозы вакцинации.

Карчевич добавила, что информацию о дополнительной дозе вакцины будут вносить в электронную систему здравоохранения врачи.

Карчевич о третьей дозе - с 1:20

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ об одобрении третьей дозы вакцины. Речь именно о дополнительной, а не о бустерной дозе. По его словам, дополнительная доза показана тем, для кого двоих было недостаточно. В частности, ее получат перенесшие трансплантацию, ВИЧ-инфицированные и больные раком крови.

Ранее мы подробно рассказывали, что, по словам Радуцкого, украинцам начнут вводить третью дозу вакцины от коронавируса уже в середине январе.