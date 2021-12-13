Массовый сбой в приложении "Дия". Не загружаются услуги и сертификаты о вакцинации
Пользователи жалуются на сбой в мобильном приложении "Дия". У них не работают услуги, предоставляемые приложением.
Об этом свидетельствует соответствующее фото после выбора услуг в приложении.
Сейчас проблемы в основном наблюдаются у пользователей iOS. Однако также есть проблемы и у пользователей Android.
Пользователи "Дии" говорят, что у них слетели все COVID-сертификаты и советуют носить их с собой в распечатанном виде.
"Пропали документы, в том числе и COVID-сертификаты. Не могу загрузить на протяжении дня. Вывод: лучше распечатайте и носите с собой. На всякий случай", - жалуется одна из пользовательниц мобильного приложения.
В "Дие" пока не комментируют сбой.
По данным "Дии", утром были проблемы с сертификатами, но позже стало известно, что был сбой со стороны Электронной системы здравоохранения, который уже исправили.
Пользователи жалуются на технические проблемы в приложении "Дия". Источник: скрин приложения "Дия"
Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили, что делать и как поступать, если не получается сгенерировать сертификат в приложении "Дия". Для этого в Минздраве Украины разработали соответствующий алгоритм действий.
Также мы писали, что в мобильное приложение "Дия" для смартфонов добавили возможность загружать Covid-сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции в формате PDF. Его можно будет распечатать в бумажном варианте.