Пользователи жалуются на сбой в мобильном приложении "Дия". У них не работают услуги, предоставляемые приложением.

Об этом свидетельствует соответствующее фото после выбора услуг в приложении.

Сейчас проблемы в основном наблюдаются у пользователей iOS. Однако также есть проблемы и у пользователей Android.

Пользователи "Дии" говорят, что у них слетели все COVID-сертификаты и советуют носить их с собой в распечатанном виде.

"Пропали документы, в том числе и COVID-сертификаты. Не могу загрузить на протяжении дня. Вывод: лучше распечатайте и носите с собой. На всякий случай", - жалуется одна из пользовательниц мобильного приложения.

В "Дие" пока не комментируют сбой.

По данным "Дии", утром были проблемы с сертификатами, но позже стало известно, что был сбой со стороны Электронной системы здравоохранения, который уже исправили.

Пользователи жалуются на технические проблемы в приложении "Дия". Источник: скрин приложения "Дия"

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили, что делать и как поступать, если не получается сгенерировать сертификат в приложении "Дия". Для этого в Минздраве Украины разработали соответствующий алгоритм действий.

Также мы писали, что в мобильное приложение "Дия" для смартфонов добавили возможность загружать Covid-сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции в формате PDF. Его можно будет распечатать в бумажном варианте.