Приложение для получения государственных услуг "Дия" обновили. Из него для удобства пользователей убрали функцию "Удалить сертификат".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаила Федоров в Телеграм-канале.

"Только что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дии" в самый неподходящий момент. Так как кнопка "удалить" одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию "удалить сертификат", - написал Федоров.

Новая версия приложения доступна на апруве в маркетах. После одобрения Google и Apple ею смогут воспользоваться все.

Напомним, ранее мы информировали о том, что Минцифры запускает детский COVID-сертификат в "Дие". В министерстве заявили, что с 14 лет подростки могут авторизироваться в приложении самостоятельно с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте. А сертификаты детей, которые не достигли 14-летия, должны зарегистрировать их родители.

Также сообщалось, что в Минздраве сообщили, что делать, если ковид-сертификат не генерируется в "Дие".