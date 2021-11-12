Из приложения "Дия" после обновления исчезла одна из функций
Приложение для получения государственных услуг "Дия" обновили. Из него для удобства пользователей убрали функцию "Удалить сертификат".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаила Федоров в Телеграм-канале.
"Только что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дии" в самый неподходящий момент. Так как кнопка "удалить" одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию "удалить сертификат", - написал Федоров.
Новая версия приложения доступна на апруве в маркетах. После одобрения Google и Apple ею смогут воспользоваться все.
Напомним, ранее мы информировали о том, что Минцифры запускает детский COVID-сертификат в "Дие". В министерстве заявили, что с 14 лет подростки могут авторизироваться в приложении самостоятельно с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте. А сертификаты детей, которые не достигли 14-летия, должны зарегистрировать их родители.
Также сообщалось, что в Минздраве сообщили, что делать, если ковид-сертификат не генерируется в "Дие".