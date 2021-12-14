Распиаренное решение суда города Виноградова Закарпатской области о возобновлении в должности директора школы и выплаты ей компенсации за моральный ущерб в размере 25 тысяч гривен оказалось не связано с вакцинацией.

Об этом "Стране" сообщила сама Габриэлла Гомоки, директор школы с венгерским языком преподавания, которую суд восстановил в должности.

Дело, которое рассматривал суд, касалось отстранения директора в связи с обвинениями в финансово-хозяйственных нарушениях во время предыдущего учебного года.

Сама Габриэлла Гомоки утверждает, что отстранение и последующее увольнение с должности произошло с нарушением законодательства и связано с ее политической позицией - она отстаивала автономию учебного заведения, а хозяйственные нарушения, в которых ее обвиняли, касались превышения по расходованию картошки, сметаны и фруктов, использованных для обеда школьников. Суд постановил вернуть работу отстранённому директору и выплатить ей моральную компенсацию в размере 25 тысяч гривен.

Напомним, суд аннулировал отстранение от работы директора Виноградовской средней школы и присудил выплатить ей моральную компенсацию и сумму за время вынужденного прогула в размере 22 401 грн.

Также сообщалось, что суд в Украине отменил приказ об отстранении от работы непривитой учительницы.