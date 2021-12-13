В Закарпатской области суд аннулировал отстранение от работы невакцинированного директора Виноградовской средней школы и присудил выплатить ей 25 000 гривен моральной компенсации.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

"Взыскать с КУ "Центр по обслуживанию учебных заведений" Виноградовского городского совета Закарпатской области в пользу директора Виноградовской средней школы №3 сумму за время вынужденного прогула в размере 22 401 гривен 12 копеек, а также моральный ущерб в размере 25 000 гривен", - говорится в решении суда.

Ранее "Страна" сообщала о первом случае аннулирования судом отстранения от работы непривитой учительницы в Украине. Роменский горрайонный суд Сумской области на заседании 6 декабря отменил приказ директора школы об отстранении от работы учительницы, которая не прививалась от коронавируса.

Также мы писали, что к концу ноября в Украине из-за отсутствия прививок против коронавируса были отстранены от работы 3 415 учителей. Всего сейчас 67 100 работников учреждений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования еще не получили ни одной прививки против коронавируса. Это 5,7% от общего числа работников.