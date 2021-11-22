Люстрированный в 2014 году прокурор восстановился на должности через суд с выплатой 4,5 миллионов грн зарплаты за вынужденные 8 лет прогулов. Это почти половина его трудового стажа в ГПУ.

Об этом говорится в решении ОАСК, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Люстрированный до 2014 года занимал должность первого заместителя начальника Главного управления представительства и организации участия в уголовном производстве в суде Генеральной прокуратуры Украины.

Суд установил, что прокурор работал в ГПУ с 2005 года. Когда в ноябре 2014-го вступил в силу "Закон об очищении власти", тот подал заявление об отсутствии оснований для проверки. Тем не менее, проверку провели, а по ее результатам прокурора уволили.

Суд напомнил о том, что ответственность наступает исключительно в индивидуальном порядке, что действует презумпция невиновности, у людей равные права, а при проведении люстрации "должен быть соблюден индивидуальный характер такой ответственности, то есть, вина работника должна быть доказана в каждом конкретном случае".

В своем решении суд удовлетворил требования истца, а указ генпрокурора о его увольнении признал противоправным.

Напомним, ЕСПЧ усмотрел нарушение Украиной прав бывшего судьи Верховного суда, уволенного по люстрации.

Также сообщалось, что ЕСПЧ отказал Минюсту в очередном продлении срока для предоставления обоснования люстрации чиновников.