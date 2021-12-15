Николаевскую инфекционную больницу, которую возглавляет главврач-бунтарь Светлана Федорова, могут закрыть.

Это может произойти после разгоревшегося в ноябре скандала с нехваткой кислорода для больных коронавирусом. Тогда Светлана Федорова публично заявила об этой критической ситуации и стала известна на всю страну. После чего на её медучреждение обрушились проверки из Минздрава.

О грядущем закрытии заявила сама главврач в видеообращении.

"На пяти листах расписали какая плохая больница. Наш министр со своей комиссией решил, что нужно не дать больше заключать нашей больнице дальше договора с НСЗУ потому, что мы чему-то не соответствуем", - сказала Федорова.

Главврач больницы называет все изложенное в отчете проверки враньем, каждый пункт которого она может подтвердить документально. По словам Федоровой, комиссия была организована министром здравоохранения Виктором Ляшко.

"Так вот я хочу передать привет Виктору Кирилловичу Ляшко и сказать, что вот это - абсолютное вранье. Вы врете всем и не только своими комиссиями, которые создаете. Вы вошли в сговор с главой облсовета, которая против меня почему-то глубоко настроена и против нашей больницы", - заявила Федорова.

Также она опровергла вывод комиссии, что в ее учреждении содержатся только пациенты с легкой степенью заболевания. Федорова заявила, что в ее больнице спасают тяжелых и крайне тяжелых больных.

"Мне стыдно за наш Минздрав, который возглавляют такие профаны", - заявила Федорова.

Напомним, главврач Николаевской инфекционной облбольницы Светлана Федорова ранее неоднократно сообщала об острой нехватке кислорода в Николаеве для больных коронавирусом.

Позже в областную инфекционную больницу Николаева ночью 5 ноября ворвалась группа людей и требовала дать кислород. Злоумышленники угрожали персоналу. Федорова рассказала, что ранее также просила выделить охрану для больницы, в частности, хотя бы обустроить пост патрульной полиции, однако ей заявили, что это невозможно.

Интервью "Страны" со Светланой Федоровой можно прочитать здесь.