Украина собирается закупить таблетки от COVID-19 "Молнупиравир", которые будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания для снижения риска тяжелого течения болезни.

Об этом во время брифинга 17 декабря сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

"16 декабря Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", который используется для лечения COVID-19. "Молнупиравир" - это препарат, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни", - объяснил чиновник.

Также он привел в пример Великобританию, которая уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска (избыточный вес, возраст 60+, сахарный диабет, болезни сердца).

"Молнупиравир" - это таблетки, поэтому они не требуют особых условий хранения и их удобно принимать. Мы планируем закупить 300 тысяч курсов "Молнупиравира" и применять их для лечения от COVID-19 в первые дни заболевания", - добавил Комарида.

Напомним, 24 ноября Кабинет министров на своем заседании внес изменения в официальный список препаратов, которые закупаются для Украины международными организациями. Сделано это было с подачи Минздрава. В частности, речь идет о препаратах от коронавируса - "Молнупиравир" и PF-07321332/ritonavir.

Отметим, что эти лекарства - экспериментальные. Об этом прямо говорится в пояснительной записке и вместе с тем указано, что они имеют "значительный клинический потенциал".

"Страна" подробно разбиралась, какие лекарства от ковида Кабмин будет закупать в США.

Также мы сообщали, что Украина подписала с Pfizer договор о покупке 300 тысяч курсов препарата от коронавируса "Паксловид".