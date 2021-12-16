В четверг, 15 декабря, Дания одобрила таблетки от коронавирусной инфекции молнупиравир компании Merck. Их рекомендовали пациентам с COVID-19, подверженных риску тяжелого течения заболевания, включая пожилых людей.

Об этом сообщает Reuters.

Лекарство все еще находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Столкнувшись с ростом числа случаев коронавируса, регуляторный орган ЕС в ноябре выпустил рекомендации по его использованию для взрослых, однако пока не дал более широких рекомендаций.

Объявляя об одобрении ограниченного использования таблеток в Дании, главный врач Управления здравоохранения страны Кирстин Молл Харбо сказала, что "преимущества лечения перевешивают недостатки для тех пациентов, которые больше всего подвержены риску тяжелого течения COVID- 19".

EMA рекомендовало пациентам начинать лечение таблетками Merck, которые в ЕС называются Lagevrio, в течение пяти дней после появления первых симптомов. Пилюли назначают взрослым, которые не нуждаются в кислородной поддержке и подвержены риску обострения болезни.

Данные недавних испытаний показали, что препарат снизил количество госпитализаций и смертей среди пациентов из группы высокого риска примерно на 30%.

Регулирующий орган ЕС также начал рассмотрение Paxlovid, конкурирующей противовирусной таблетки от Pfizer. Компания заверяет, что ее лекарство снизило на 89% вероятность госпитализации или смерти среди взрослых, подверженных риску тяжелого протекания инфекции.

Таблетка Pfizer может получить одобрение регулирующих органов США к концу этого года.

"Страна" сообщала, что EMA разрешила применять таблетки Lagevrio до выдачи разрешения на их продажу.

Также мы писали, что в начале декабря в США экспертная комиссия рекомендовала разрешить применение таблеток Merck от коронавируса.