Данные о том, что у инфицированных новым штаммом коронавируса "Омикрон" заболевание протекает легче, чем при "Дельта"-штамме, могут объясняться особенностями общей инфекционной картины в Южной Африке.

Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телекомпании NBC.

"Совершенно очевидно, что новый вариант обладает чрезвычайной способностью распространяться. Вопрос в том, более или менее серьезен (омикрон-штамм). Судя по информации от южноафриканских коллег, по-прежнему предполагается, если вы посмотрите на соотношение случаев и госпитализаций, что соотношение меньше, чем при "дельте"", - сказал он.

"Кажется, что есть и меньшая продолжительность симптоматики, меньшая потребность в аппаратах вентиляции легких, но здесь надо быть осторожными, поскольку население (ЮАР) имеет большой опыт предыдущих инфекций, которые могут перекрывать иммунитет", - уточнил специалист.

Эксперт также предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в Соединенных Штатах будет расти.

"В нашей стране так много людей, которые не прошли вакцинацию. Это может стать реальной проблемой для системы здравоохранения", - заявил Фаучи.

Ранее мы писали, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже зафиксировали в 89 странах мира, среди них есть Украина.

Кроме этого, 18 декабря в Украине появился штамм коронавируса "Омикрон". Его выявили у вернувшегося из Арабских Эмиратов украинца. В связи с этим "Страна" проанализировала, что известно об "Омикроне" на сегодняшний день, какие опасения он вызывает у медиков и как с новым штаммом планируют бороться в Украине.