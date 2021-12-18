Специалисты медицинской компании ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона утверждают, что одним из симптомов коронавирусного штамма "Омикрон" может являться потеря аппетита.

Об этом сообщает британское издание "Daily Express" со ссылкой на исследование медиков.

Помимо потери аппетита, к наиболее распространенным симптомам заражения британские эксперты также отнесли насморк, головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле.

На повышенную температуру тела, кашель и потерю обоняния, которые считаются классическими симптомами коронавируса, жаловались лишь 50% инфицированных новой разновидностью. К необычным симптомам ученые также причислили когнитивную дисфункцию, которая часто возникает у заразившихся штаммом "Омикрон".

Напомним, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в субботу, 18 декабря, заявил, что в Украине обнаружили штамм "Омикрон" у пациента, который ранее вернулся из ОАЭ.

Ранее "Страна" сообщала, что российские ученые считают, что коронавирус ускоряет старение и сокращает продолжительность жизни. По их мнению, COVID-19 снижает продолжительность жизни в зависимости от степени повреждения сосудов.

Также мы писали, что Украина собирается закупить таблетки от COVID-19 "Молнупиравир", которые будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания для снижения риска тяжелого течения болезни.