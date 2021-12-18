Власти Нидерландов в воскресенье, 19 декабря, вводят на территории страны жесткий карантин из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

Об этом 18 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию и.о. премьер-министра страны Марка Рютте.

Как заявило правительство, с 19 декабря в Нидерландах будут закрыты бары, рестораны, а также магазины (за исключением тех, что продают товары первой необходимости) и другие общественные места.

Общеобразовательные учреждения закроются с понедельника, 20 декабря.

Жесткие карантинные ограничения продлятся, по меньшей мере, до 14 января 2022 года.

Напомним, что в Украине уже тоже обнаружили первый случай нового штамма коронавируса "омикрон". В образце женщины, которая вернулась из ОАЭ, выявили комбинацию мутаций, характерных для этого штамма.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство Австрии вводит дополнительные карантинные ограничения с целью замедлить распространение штамма "омикрон" в стране. С 20 декабря каждый, кто въезжает на территорию Австрии, должен будет предоставить ковид-документы, подтверждающие троекратную прививку от коронавируса, либо справку о перенесенном за последний год коронавирусном заболевании.

Также мы писали о заявлении украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, что высокие темпы вакцинации - более миллиона человек в неделю - позволят стране избежать введения карантина. Однако некоторые защитные меры придется соблюдать еще долго, в частности ношение масок.