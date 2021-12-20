Минздрав предоставил пять рекомендаций для населения, как минимизировать заражение омикрон-штаммом COVID-19, который уже начал распространяться в Украине.

Как сообщил во время брифинга в понедельник, 20 декабря, глава Минздрава Виктор Ляшко, минимизация риска распространения COVID-19 - это вопрос не случая, а сознательного выбора. По словам министра, достаточно соблюдать пять рекомендаций, чтобы "сделать новогодние праздники более безопасными и радостными".

Топ-5 рекомендаций главы Минздрава:

Как можно скорее пройти курс вакцинации - это наиболее важное, что может сделать каждый человек, для защиты от тяжелого течения болезни и предотвращения летального исхода. Это особенно важно для групп риска: людей старше 60 лет и тех, у которых есть сопутствующие заболевания.

Применять меры индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить введение жестких карантинных мер: надевать защитную маску, сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии одного метра, проветривать помещение, избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей, следить за чистотой рук, прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Сделать общение как можно более безопасным. Перенести встречи на свежий воздух, поскольку в помещении могут создаться хорошие условия для распространения вируса.

Воздержаться от путешествий в регионы с высоким уровень распространения коронавируса, если человек находится в группе риска или не прошел полный курс вакцинации.

Получать информацию из надежных источников, чтобы не быть введенным в заблуждение и не получить дезинформацию, которая создает угрозу для жизни и здоровья людей, подрывает веру в науку и мешают принимать правильные решения по отношению к здоровью.

Ранее "Страна" писала о том, что врачи в ЮАР нашли ещё один новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", который проявляется ночью.

Также мы сообщали, что дополнительную дозу вакцины от Covid-19 получили первые 14 украинцев.