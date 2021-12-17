В Виннице главный приз акции от городского совета "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" автомобиль Toyota Corolla выиграл сын судьи Седьмого апелляционного административного суда Винницы Артур Смелянец.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 17 декабря, журналист Андрей Качор.

"В Виннице, путем автоматической жеребьевки, главный приз акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", автомобиль Toyota Corolla, выиграл Артур Смелянец. Сын судьи Седьмого апелляционного административного суда Эдуарда Смелянца", - говорится в сообщении журналиста.

В комментариях к сообщению пользователи социальных сетей усомнились в прозрачности конкурса и даже поиронизировали, можно ли его обжаловать в суде.

Участие в акции принимало 28 147 жителей Винницы.

В Виннице сын судьи выиграл автомобиль. Источник: Винницкий городской совет

Ранее "Страна" сообщала, что жительница Сиднея выиграла миллион австралийских долларов в лотерее для вакцинированных.

Также мы писали, что власти Мукачево решили побуждать горожан к вакцинации против коронавируса с помощью ценных призов. Привившиеся жители этого города в Закарпатской области смогут получить средства передвижения или телевизоры.