Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее всех других вариантов. Кроме того, он может заражать вакцинированных и переболевших COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса в понедельник, 20 декабря.

"В это время есть устойчивое подтверждение того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта", и вероятнее, что люди, которые вакцинированы или переболели коронавирусом, могут снова заразиться", - рассказал глава ВОЗ.

Ранее "Страна" сообщала, что за прошедшую неделю в Украине вакцинировали только 784 тысяч человек и это стало антирекордом по количеству прививок. Одной из причин снижения темпов вакцинации могло стать решение некоторых украинцев отложить прививку из-за опасения продолжительных побочных эффектов перед праздниками.

Также мы писали, что в Минздраве дали пять рекомендаций, как не подхватить штамм коронавируса "Омикрон".