Первый в Украине пациент, у которого ранее подтвердили штамм коронавируса "Омикрон", выздоровел и получил отрицательный ПЦР-тест.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в ходе брифинга, во вторник, 21 декабря.

"Относительно случая "Омикрона", обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", - сказал он.

Кузин о пациенте, заболевшем штаммом "Омикрон" - с 1:06

Напомним, 18 декабря в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине обнаружили штамм "Омикрон" у пациента, который ранее вернулся из ОАЭ. Позже доктор-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что он ранее в этом году уже болел Covid-19.

Кроме того, сообщалось, что "Омикрон" распроcтранился уже в 89 странах мира. По данным ВОЗ, "Омикрон" активно охватывает государства с высоким уровнем иммунитета населения, а также имеются свидетельства того, что он распространяется значительно быстрее, чем вариант "Дельта".

Также мы писали, как не подхватить штамм коронавируса "Омикрон", согласно рекомендациям Минздрава.