Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса может закончиться уже в следующем году.

Об этом он 21 декабря написал серию постов в своем Твиттер-аккаунте.

"Если тут и есть хорошие новости, так это то, что омикрон движется так быстро, что, как только он станет доминирующим в стране, волна там должна будет продлиться менее трех месяцев. Эти месяцы могут быть плохими, но я все еще верю, что если мы предпримем правильные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году", - заявил бизнесмен.

По словам Гейтса, в это время все должны заботиться друг о друге, особенно о наиболее уязвимых.

"Это означает ношение масок, избегание больших собраний в помещении и вакцинацию. Получение бустерной дозы обеспечивает наилучшую защиту", - считает Гейтс.

Он добавил, что нужно отнестись к предельно серьезно к штамму "омикрон", пока мы не узнаем о нем больше.

"Самое главное - неизвестно, насколько "омикрон" делает тебя больным. Даже если он будет лишь наполовину такой же сильным, как "дельта", это будет самый сильный всплеск, который мы видели до сих пор, потому что он такой заразный", - считает миллиардер.

Также основатель Microsoft рассказал, что "омикроном" заразились его близкие друзья, и он отменил большинство своих планов на отпуск.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что 2022 год может стать годом прекращения пандемии коронавируса.

Между тем в Украине прогнозируют, что штамм "омикрон" может спровоцировать рост заболеваемости в стране уже в январе.