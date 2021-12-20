Всемирный экономический форум в Давосе отменен из-за ситуации с омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает журналист британского телеканала "Sky News" Марк Клейнман в своем Twitter.

"Встреча представителей глобального бизнеса и политических лидеров на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в следующем месяце была отменена из-за увеличения числа случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19. Сегодня об этом делегатов проинформировали организаторы", - написал Клейнман.

Еще в сентябре организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сообщали, что в 2022 году он пройдет в привычном формате, а ежегодная встреча состоится 17-21 января в Давосе-Клостерсе (Швейцария) при непосредственном участии лидеров государств, представителей бизнеса и гражданского общества.

Также напомним, что марте 2021 года Давосский форум удалил княгиню Ольгу из списка выдающихся женщин из-за возмущений Порошенко.

Как писала "Страна", в 2020 года Всемирный экономический форум в Давосе переносили с января на лето.

Кроме того, мы сообщали, что в Минздраве дали пять рекомендаций, как не подхватить уже появившийся в Украине штамм коронавируса "Омикрон".