Волынская и Запорожская области встретят Новый год в желтой, а не красной зоне карантина из-за коронавируса. Эти регионы переводят туда с четверга, 30 декабря. Таким образом в Украине не останется больше регионов в красной зоне, поскольку эти две были последними в ней.

Это решение приняла сегодня, 28 декабря, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. О нем сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда в Украине начнется новый всплеск распространения коронавируса. По данным ведомства, ситуация ухудшится в марте 2022 года.

Также "Страна" писала, что ученые нашли непредсказуемый вариант "дельта" штамма коронавируса в семи регионах Украины.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве зафиксировали первые случаи "Омикрона". А в Украине снова возобновился рост заболеваемости ковидом. Вчера заразились 2 248 человек.