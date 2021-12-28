В Киеве зарегистрированы первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в соцсети.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штамом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал Николай Поворозник.

Также он призвал киевлян и гостей столицы соблюдать элементарные правила и ограничения, действующие в Киеве в связи с пребыванием города в "желтой зоне" эпидемической безопасности.

Напомним, ученые рассказали о высыпаниях на пальцах рук и ног, которые считают ключевым симптомом заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Ранее "Страна" писала о том, что по данным исследования, риск госпитализации пациента со штаммом коронавируса "Омикрон" на 45% ниже, чем с "Дельтой".

Также мы сообщали, что по данным ученых, у заразившихся "Омикроном" развивается повышенный иммунитет к штамму "Дельта".