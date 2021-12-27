С понедельника, 27 декабря, Беларусь начала вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Об этом сообщает сайт Минздрава Беларуси.

Беларусь для вакцинации предлагает китайскую вакцину Verо Cell. Первым дозу вакцины в 6-й детской поликлинике получил 16-летний Роман Павловец, который в феврале едет на Чемпионат Европы по тайскому боксу в Турцию в составе национальной сборной. Организаторы предупредили, что спортсмену нужно сделать прививку или постоянно сдавать ПЦР.

Власти одобрили вакцинацию подростков 21 декабря. Официально прививать детей от 12 лет начали с сегодняшнего дня. Для того, чтобы привить своего ребенка, родителям или законным представителям необходимо подписать согласие на вакцинацию.

Вакцинацию можно будет пройти не раньше 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19.

Добавим, что в Украине медикам и сотрудникам интернатов начали колоть бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Также известно, что в 2022 году украинцам нужно будет опять вакцинироваться от коронавируса.

Кроме того, в Украине могут сделать обязательной третью прививку от коронавируса, а окончательное решение о введении третьей дозы будет принято примерно в январе.