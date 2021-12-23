Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса, поскольку они менее остальных подвержены тяжелому течению COVID-19.

Об этом сказано в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации SAGE.

"В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват вакцинацией среди групп, подверженных наибольшему риску тяжелых заболеваний, еще не достигнут во всех странах", - говорится в заявлении.

Как писала "Страна", в октябре стало известно, что в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало разрешить использование вакцины от коронавируса Pfizer детям с 5 до 11 лет. Специалисты посчитали, что эффективность вакцины превышает ее риски.

В том же месяце в Украине начали массовую вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 18 лет. Власти на местах принялись формируют мобильные бригады, которые должны ездить по школам и прививать детей.