Министерство здравоохранения Украины вводит ревакцинальную дозу вакцины от коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Прививку они смогут получить как минимум через шесть месяцев с даты получения второй дозы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Такое решение Министерство здравоохранения приняло своим приказом 2849. При разработке приказа учитывались соответствующие рекомендации ВОЗ и официальная позиция Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике", - сказано в сообщении.

Ревакцинальную прививку смогут получить медики и работники домов интернатного типа через полгода после второй прививки от ковида. Для такой дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, вне зависимости от того, каким препаратом был привит человек до этого.

"Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата", - сказано в сообщении.

Напомним, Минздрав поставил задачу в следующем году ревакцинировать от коронавируса 70% украинцев.

Также сообщалось, что ученые предупредили об опасности слишком быстрой ревакцинации от коронавируса прививками Pfizer и Moderna.



