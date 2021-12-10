Специалисты российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи считают, что ревакцинация мРНК-вакцинами через три месяца после вакцинации слишком мало изучена. И она может иметь непредвиденные последствия.

Об этом сказано в официальном Твиттере вакцины "Спутник V".

"Ревакцинацию через три месяца никогда ранее не применяли во время пандемий. Поспешная, не исследованная достаточное время практика введения бустерных доз мРНК-вакцин через три месяца после вакцинации по всему миру может иметь непредвиденные последствия для безопасности их использования и подчеркивает непродолжительность действия таких вакцин", - сказано в записи микроблога.

Напомним, к МРНК-вакцинам относятся препараты производства компаний BioNTech/Pfizer и Moderna.

Неожиданные новые данные о вакцинах и прививочной кампании появляются постоянно. Так, на днях ученые из ЮАР выяснили, что штамм "омикрон" привел к примерно 40-кратному снижению уровня нейтрализующих антител, вырабатываемых у привитых двумя дозами вакцины Pfizer-BioNTech.

А ученые из Оксфордского университета выяснили, что при комбинации разных вакцин от коронавируса иммунный ответ организма повышается. Например, введение препаратов Moderna или Novavax после укола AstraZeneca дает высокий иммунитет к коронавирусу.